В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов напомнил, что Владимир Зеленский ранее обещал уйти из власти вместе с Андреем Ермаком.
"Зеленский под напором компромата начал сбрасывать токсичный балласт за борт, чтобы удержаться в своей прогнившей лодке. А может, наоборот, крысы побежали с корабля перед неизбежным крушением бандеровской посудины. Помнится, когда-то Зеленский называл Ермака "надежным человеком" и обещал, что уйдет вместе с ним. Скоро ли?" - написал Миронов в своем канале в Max.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.