Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058541243.html
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком - РИА Новости, 29.11.2025
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
Глава фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов напомнил, что Владимир Зеленский ранее обещал уйти из власти вместе с Андреем Ермаком. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:26:00+03:00
2025-11-29T01:26:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
сергей миронов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058531687.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, сергей миронов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф, справедливая россия, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ, Справедливая Россия, Дело Миндича
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

Миронов напомнил, что Зеленский обещал уйти в отставку вместе с Ермаком

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов напомнил, что Владимир Зеленский ранее обещал уйти из власти вместе с Андреем Ермаком.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт
Вчера, 23:15
"Зеленский под напором компромата начал сбрасывать токсичный балласт за борт, чтобы удержаться в своей прогнившей лодке. А может, наоборот, крысы побежали с корабля перед неизбежным крушением бандеровской посудины. Помнится, когда-то Зеленский называл Ермака "надежным человеком" и обещал, что уйдет вместе с ним. Скоро ли?" - написал Миронов в своем канале в Max.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСергей МироновНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Госдума РФСправедливая РоссияДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала