В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

«

"Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине.