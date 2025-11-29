Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Чешкову представителем классической школы журналистики
20:01 29.11.2025 (обновлено: 20:25 29.11.2025)
Захарова назвала Чешкову представителем классической школы журналистики
Захарова назвала Чешкову представителем классической школы журналистики

Журналист Лидия Чешкова
Журналист Лидия Чешкова. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Скончавшаяся на 92-м году журналист и публицист издания "Вокруг света" Лидия Чешкова была представителем классической школы журналистики, той, что находится сейчас на грани вымирания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лидия Александровна была представителем классической школы журналистики. Той, что сегодня находится на грани вымирания. Той, где ювелирная огранка русского языка украшает богатство внутреннего восприятия и широту кругозора", - написала она в своем Telegram канале.
"Той журналистики, которая с годами становится литературой или научной базой для исследователей. Где нет места графомании и дилетантизму. Плотный текст, красивый слог, мощные образы", - подчеркнула Захарова.
В своем посте официальный представитель МИД прикрепила ссылки на статьи Чешковой - "Поставщик ситца" и "Дороги не кончаются".
Прощание с журналисткой состоится 2 декабря в 11:30 в Храме иконы Божией Матери в Москве, сообщила Захарова.
"Пишу здесь, так как редакции давно нет, а ее сын трагически погиб еще в 80-е, не оставив внуков", - добавила она.
 
