По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320
03:22 29.11.2025 (обновлено: 04:25 29.11.2025)
По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320
По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320 - РИА Новости, 29.11.2025
По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320
Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов из-за необходимости замены программного обеспечения во многих самолетах Airbus 320. РИА Новости, 29.11.2025
По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320

Летящий самолет
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Летящий самолет. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов из-за необходимости замены программного обеспечения во многих самолетах Airbus 320.
Ранее в ночь на субботу агентство France Presse передавало, что срочное обновление потребовалось для шести тысяч таких аппаратов. Как такому решению пришли после технического анализа октябрьского инцидента в США с одним из таких самолетов.
«

"Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолетов A320. <...> В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведет к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике", — говорится в соцсети Х саудовского авиаперевозчика Flynas.

Незадолго до этого о возможных отменах и задержках авиарейсов сообщало британское управление гражданской авиации. Позднее похожее предупреждение появилось в X новозеландской авиакомпании Air New Zealand.
Кроме того, индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли предупредил о перебоях в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.
Самолет Boeing 737 компании United Airlines. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines
22 ноября, 20:08
 
