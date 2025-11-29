По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов из-за необходимости замены программного обеспечения во многих самолетах Airbus 320.
Ранее в ночь на субботу агентство France Presse передавало, что срочное обновление потребовалось для шести тысяч таких аппаратов. Как такому решению пришли после технического анализа октябрьского инцидента в США с одним из таких самолетов.
«
"Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолетов A320. <...> В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведет к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике", — говорится в соцсети Х саудовского авиаперевозчика Flynas.
Незадолго до этого о возможных отменах и задержках авиарейсов сообщало британское управление гражданской авиации. Позднее похожее предупреждение появилось в X новозеландской авиакомпании Air New Zealand.
Кроме того, индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли предупредил о перебоях в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.
