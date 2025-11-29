https://ria.ru/20251129/vyalbe-2058620552.html
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за нападение на Александра Бакурова во... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T15:56:00+03:00
2025-11-29T15:56:00+03:00
2025-11-29T15:56:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
/20251121/bolshunov-2056690430.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр большунов, спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Спорт
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым
Вяльбе сообщила, что ФЛГР не будет дополнительно наказывать Большунова