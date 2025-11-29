Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за нападение на Александра Бакурова во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).