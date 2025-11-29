Рейтинг@Mail.ru
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Лыжные гонки
 
15:56 29.11.2025
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым
лыжные гонки
александр большунов
спорт
2025
Новости
александр большунов, спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Спорт
Большунова не будут дополнительно наказывать за инцидент с Бакуровым

Вяльбе сообщила, что ФЛГР не будет дополнительно наказывать Большунова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за нападение на Александра Бакурова во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).
В полуфинале на заключительном повороте Большунов уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу.
«
"Судьи вынесли решение - дисквалификация на этой гонке. Другие меры наказания? Их не будет, дальше будет выступать", - сообщила Вяльбе.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Большунов из года в год тяжело начинает сезон, заявил Бородавко
21 ноября, 18:51
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновСпорт
 
