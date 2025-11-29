ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки

Он добавил, что над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты 25 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников, из которых один сбит. По данным губернатора, по Краснояружскому округу нанесены удары пяти беспилотников, два из которых подавлены.