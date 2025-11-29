ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки

БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области почти 50 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, осуществленных в регионе 28 ноября. Атакам подверглись 14 населенных пунктов, было выпущено четыре боеприпаса и зафиксированы атаки 49 БПЛА, из них 31 дрон сбит и подавлен над регионом. Погибла молодая девушка, пятилетний ребенок ранен. За отчетный период повреждены 13 частных домовладений, оборудование и девять транспортных средств.
"В Белгородском округе сёла Драгунское и Стрелецкое атакованы девятью беспилотниками, три из которых сбиты системой ПВО. В селе Драгунское в результате атаки беспилотника на частный дом погибла молодая девушка. Тяжело ранен пятилетний ребенок. Мальчик находится в отделении реанимации", - написал Гладков.
Он добавил, что над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты 25 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников, из которых один сбит. По данным губернатора, по Краснояружскому округу нанесены удары пяти беспилотников, два из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
