ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
11:34 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/vsu-2058583598.html
ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области почти 50 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.11.2025
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область почти 50 дронами за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 7 округов Белгородской области почти 50 БПЛА

БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области почти 50 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, осуществленных в регионе 28 ноября. Атакам подверглись 14 населенных пунктов, было выпущено четыре боеприпаса и зафиксированы атаки 49 БПЛА, из них 31 дрон сбит и подавлен над регионом. Погибла молодая девушка, пятилетний ребенок ранен. За отчетный период повреждены 13 частных домовладений, оборудование и девять транспортных средств.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе
26 ноября, 19:16
"В Белгородском округе сёла Драгунское и Стрелецкое атакованы девятью беспилотниками, три из которых сбиты системой ПВО. В селе Драгунское в результате атаки беспилотника на частный дом погибла молодая девушка. Тяжело ранен пятилетний ребенок. Мальчик находится в отделении реанимации", - написал Гладков.
Он добавил, что над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты 25 беспилотников, по Грайворонскому округу выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников, из которых один сбит. По данным губернатора, по Краснояружскому округу нанесены удары пяти беспилотников, два из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
27 ноября, 09:20
 
Белгородская область Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины
 
 
