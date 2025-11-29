Британия может столкнуться с отменой некоторых авиарейсов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации.

Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.