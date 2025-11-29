Рейтинг@Mail.ru
01:13 29.11.2025
Британия может столкнуться с отменой некоторых авиарейсов
Британия может столкнуться с отменой некоторых авиарейсов
Британия может столкнуться с отменой некоторых авиарейсов

Британия может столкнуться с отменой рейсов из-за проблемы с ПО Airbus

© РИА Новости / Максим Блинов | Airbus A320
© РИА Новости / Максим Блинов
Airbus A320
Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов.
"Этот сбой касается некоторых самолетов A320, которые зарегистрированы в Великобритании, и (принадлежат – ред.) ряду британских авиакомпании… мера, скорее всего, приведет к тому, что, к сожалению, некоторые рейсы будут отменены или перенесены", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации.
Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.
22 ноября, 20:08
 
