Рейтинг@Mail.ru
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058581511.html
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ
Граждане Украины за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллиона боеприпасов, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на статистику... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T11:19:00+03:00
2025-11-29T11:19:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/81615/64/816156475_0:5:800:455_1920x0_80_0_0_b60c6712ea74562f2d6b29c0b79561b4.jpg
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057989590.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/81615/64/816156475_94:0:707:460_1920x0_80_0_0_f73c457940a28da1e9f410c42deb104b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ

Граждане Украины за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия

© Фото : Public DomainАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Public Domain
Автомат Калашникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Граждане Украины за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллиона боеприпасов, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на статистику украинского МВД.
На Украине 25 ноября 2024 года вступил в силу закон, согласно которому граждане могут добровольно задекларировать незарегистрированное огнестрельное оружие. Тогдашний заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый заявлял, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия.
"Статистика за год, цифры впечатляют: более 13,7 тысячи граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии; всего было задекларировано более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллиона боеприпасов; добровольно сдано государству 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет; украинцы также сдали более 68,3 тысячи боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Переданное Украине западное оружие растекается по миру, заявил Лукашенко
27 ноября, 12:49
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала