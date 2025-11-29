На Украине за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Граждане Украины за год задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллиона боеприпасов, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на статистику украинского МВД.
На Украине 25 ноября 2024 года вступил в силу закон, согласно которому граждане могут добровольно задекларировать незарегистрированное огнестрельное оружие. Тогдашний заместитель министра внутренних дел страны Богдан Драпятый заявлял, что граждане Украины могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия.
"Статистика за год, цифры впечатляют: более 13,7 тысячи граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии; всего было задекларировано более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллиона боеприпасов; добровольно сдано государству 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет; украинцы также сдали более 68,3 тысячи боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.