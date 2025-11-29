Гибель Машерова: несчастный случай или убийство?

Государственный деятель, Герой Советского Союза и Герой социалистического труда, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Белоруссии Петр Миронович Машеров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Руководитель Белорусской ССР Петр Машеров погиб, когда его политическая карьера была на взлете. О нем говорили, как о возможном будущем руководителе советского государства.

Как сложилась бы история Советского Союза, если бы не то злополучное 4 октября 1980 года?

Звание Героя в 26 лет

Петр Машеров родился в 1918 году в бедной крестьянской семье. По семейной легенде , его прапрадед — француз Машеро, солдат наполеоновской армии, оставшийся после отступления 1812 года на территории России. Он якобы принял православие, а затем женился на крестьянке.

Петр Миронович был одним из немногих оставшихся должностных лиц такого уровня, кто по-настоящему воевал в Великую Отечественную. В августе 1941-го Машеров бежал из плена, выпрыгнув из вагона поезда, следовавшего в Германию, и вскоре стал лидером партизан по кличке Дубняк.

Его отряд проводил результативные операции по разрушению немецких коммуникаций и ликвидации солдат вермахта. В 1944 году Машерова удостоили звания Героя Советского Союза. Ему тогда исполнилось всего 26 лет.

Белорусский феномен

Встав во главе Белорусской ССР и задержавшись на посту долгие 15 лет, Машеров добился значительного подъема в экономике. При нем активно развивались промышленность и сельское хозяйство. Национальный доход вырос в несколько раз. Помимо этого, его по-настоящему любили в народе. Он имел репутацию рачительного хозяина и справедливого руководителя.

Однако не всем нравилась самостоятельность и принципиальность Машерова, а также его высокая популярность.

Звание Героя Социалистического Труда, которое тогда щедро раздавалось первым секретарям, ему досталось в последнюю очередь и после долгой волокиты, хотя Белоруссия в 1970-е отличалась именно хозяйственными успехами.

"Настоящий, а не липовый Герой Советского Союза Машеров выгодно отличался от остальных членов Политбюро того периода. Скромный и обаятельный человек, он пользовался огромным уважением в Белоруссии, да и в стране тоже", — отмечал знаменитый советский и российский юрист Владимир Калиниченко.

© Следственный комитет Российской Федерации Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко © Следственный комитет Российской Федерации Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко

Считается, что в конце октября 1980 года должно было состояться назначение Машерова на должность Председателя Совета Министров СССР. Но произошла ужасная трагедия.

Загадочное ДТП

Политическая карьера и жизнь Машерова оборвалась 4 октября 1980 года. В тот день он в личной "Чайке" в сопровождении охраны и 2-х автомобилей "Волга" выехал из Минска для того, чтобы посетить ближайшие колхозы.

Через полчаса на Московском шоссе на встречную полосу выскочил грузовик и столкнулся с "Чайкой". Машеров, водитель и охранник погибли. Инцидент официально объявили несчастным случаем. Виновным в ДТП признали водителя злополучной грузовой машины Николая Пустовита.

Почти сразу поползли слухи о том, что Машерова убили. Одна из первых заговорила об этом дочь первого секретаря Белорусской ССР.

Несчастный случай или убийство?

В пользу этой версии преднамеренного “устранения” говорят несколько фактов.

Почему-то автомобиль Машерова сопровождали обычные гражданские машины без проблесковых маячков и сирены, а о запланированном выезде чиновника его подчиненные не сообщали в ГАИ.

Незадолго до аварии начальник личной охраны Машерова, занимавший данную должность более 12-ти лет, вдруг перевелся на другую работу.

Что странно — в день катастрофы Машеров сел именно в "Чайку", а не в другой рабочий автомобиль "ЗИЛ", который наверняка выдержал бы удар.

Определенные подозрения вызывают и обстоятельства самого ДТП. В действительности грузовиков было два, и они двигались друг за другом навстречу кортежу. Водитель Пустовит, врезавшийся в "Чайку", утверждал , что шофер первого грузовика вел себя очень странно, то снижая скорость до 60-ти, то увеличивая до 80-ти км/час, не давая Пустовиту себя обогнать.

© Pixabay / Rico_Loeb Знак аварийной остановки © Pixabay / Rico_Loeb Знак аварийной остановки

Однако прямых доказательств того, что ДТП было подстроено, все-таки не нашлось. Оспорить официальную версию несчастного случая за давностью лет более не представляется возможным.