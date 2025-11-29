https://ria.ru/20251129/trump-2058628882.html
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа - РИА Новости, 29.11.2025
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:57:00+03:00
2025-11-29T16:57:00+03:00
2025-11-29T18:24:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
эрик трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058627998_2:0:3456:1943_1920x0_80_0_0_7026125d2b2c82f9b8e36911ec9f93d3.jpg
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040467602.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058627998_433:0:3024:1943_1920x0_80_0_0_a740e0c7ec682f56d2fc126d28ffdfc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, эрик трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Эрик Трамп
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа
Сын Трампа Эрик сообщил об открытии предзаказа на водку Trump
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа.
"Рад сообщить, что водка Trump доступна для предзаказа", - написал он в социальной сети X
.
На сайте бутылку 0.7 литра можно предварительно заказать за 47.45 доллара.
При этом президент США ранее заявил, что всегда призывал детей и внуков говорить "нет" сигаретам, алкоголю и наркотикам. По словам Трампа, дурные привычки трудно бросить, а если не начинать, то и не будет периода зависимости.
Американский лидер утверждает, что никогда не пил алкоголь.