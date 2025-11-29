Рейтинг@Mail.ru
16:57 29.11.2025 (обновлено: 18:24 29.11.2025)
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа
в мире, сша, дональд трамп, эрик трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Эрик Трамп
© Фото : Trump VodkaВодка Trump
Водка Trump - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Trump Vodka
Водка Trump. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа.
"Рад сообщить, что водка Trump доступна для предзаказа", - написал он в социальной сети X.
На сайте бутылку 0.7 литра можно предварительно заказать за 47.45 доллара.
При этом президент США ранее заявил, что всегда призывал детей и внуков говорить "нет" сигаретам, алкоголю и наркотикам. По словам Трампа, дурные привычки трудно бросить, а если не начинать, то и не будет периода зависимости.
Американский лидер утверждает, что никогда не пил алкоголь.
