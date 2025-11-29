"Цеплялись, топили друг друга": трагедия в детском лагере, которую скрывали

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Более полувека назад в нескольких десятках километров от Москвы произошла катастрофа. О ней почти не говорили в момент происшествия, а позже и вовсе засекретили все данные, будто ничего и не было. Сейчас ее знают лишь немногие старожилы и семьи погибших детей.

Получить путевку в этот лагерь было непросто

В начале июня 1960 года в подмосковном лагере "Луковое озеро" произошло ЧП, которое потрясло небольшой промышленный город Электросталь. За считаные минуты погиб почти весь пионерский отряд — двадцать шесть ребят девяти-десяти лет и двое взрослых. Воспоминания очевидцев и редкие документы позволяют восстановить картину, которую долго старались скрыть.

"Луковое озеро" находилось недалеко от Ногинска, на территории нынешнего Богородского округа. Свое необычное название оно получило от природного водоема, напоминающего по форме луковицу.

На небольшом островке, соединенном с берегом узким перешейком, располагались корпуса детского лагеря, принадлежавшего металлургическому заводу "Электросталь". С конца тридцатых годов он работал без перерывов и слыл одним из лучших ведомственных лагерей всего региона

Бывший сотрудник завода Анатолий Арзамасцев — один из немногих, кто прекрасно помнит этот лагерь еще в довоенные и послевоенные годы. Он отдыхал там каждое лето, пока не повзрослел. И именно ему довелось стать свидетелем того, как в одночасье безмятежный уголок стал местом трагедии, которую позже засекретили.

Сосновый бор, чистая прозрачная вода, тишина, изредка нарушаемая ветром, сливались в одно удивительное пространство. Заводским семьям лучшего места для отдыха было не придумать.

Получить путевку сюда было почти невозможно: их распределяли заранее, а желающих всегда было вдвое больше. Дети занимались спортом, участвовали в соревнованиях, играли в теннис, купались, ходили в походы — жизнь в лагере была наполненной и счастливой.

Анатолий Александрович вспоминал: питание отличное, комнаты уютные, спортплощадки современные для того времени. Все было организовано так, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому многие родители и спустя годы были уверены: трагедия не могла произойти сама собой, в ней должно было быть стечение роковых обстоятельств.

День, который изменил все

В июне 1960 года Анатолий впервые не поехал в "Луковое озеро". Он уже был семиклассником, и в тот год у него были другие планы на лето. Но потом ему довелось услышать от соседей, что в лагере случилось нечто ужасное. Город гудел, но разговоры велись шепотом, никто не понимал, можно ли обсуждать произошедшее вслух.

Одним из популярных развлечений в лагере были прогулки по озеру на катамаранах. Конструкция представляла собой две деревянные лодки, соединенные между собой прочными балками, а на поперечной перекладине был установлен мотор. Эти плавсредства были устойчивыми и считались почти непотопляемыми. За безопасностью следили строго: детям запрещали наклоняться, свешиваться за борт, дотрагиваться до воды. Любое нарушение правил каралось запретом на купание.

Утром 10 июня младший отряд из почти тридцати ребят возвращался с прогулки по противоположному берегу. Им нужно было обойти озеро почти до перешейка, но воспитательница, заметив у воды катамаран с мотористом, попросила того переправить детей, чтобы сэкономить время. Плавсредство накануне было отремонтировано, и моторист как раз проверял двигатель. Он согласился помочь.

Детей усадили на обе лодки, обеспечение равновесия было возложено на взрослого. Моторист расположился так, чтобы контролировать ход катамарана, воспитательница оставалась рядом с детьми. Никто не мог предположить, что эта короткая переправа станет их последней.

Хронология трагедии

Подлинных данных о том, что произошло затем, нет. Дело было засекречено, а официальная версия выглядела слишком упрощенной: якобы мотор заглох, катамаран остановился, а дети начали баловаться, накренили конструкцию, и она перевернулась

Собрав множество разрозненных свидетельств, вырисовывается версия событий. Во время остановки у кого-то из детей в воду упал предмет. Ребенок потянулся за ним и упал за борт. Воспитательница, не раздумывая, бросилась следом. Возможно, она бы спасла ребенка, если бы остальные дети не поддались панике. Один за другим они кидались к борту, кто-то хотел помочь, кто-то просто испугался и потерял равновесие. Началась цепная реакция.

Катамаран был перегружен — это подтверждали и другие свидетели. Его конструкция по расчетам могла выдержать шесть — восемь человек, максимум десять, но никак не тридцать. Когда несколько детей одновременно наклонились в одну сторону, плавсредство резко просело и пошло под воду.

Моторист и воспитательница пытались вытаскивать ребят, но дети, охваченные страхом, хватались за взрослых, цеплялись за одежду, тянули их под воду. Позже, когда тела поднимали со дна, многие маленькие ладони так и остались вцепившимися в ткань.

На берегу быстро заметили, что на озере происходит что-то страшное. Парень из старшего отряда, Геннадий Москалев, бросился в воду и смог вытащить одного мальчика. Рыбак Леонид Белоусов успел спасти девочку. Но все произошло слишком быстро — дети ушли под воду за считаные минуты. Позднее появилось множество слухов: будто одна из девочек доплыла до берега, оглянулась, увидела круги на воде и умерла от разрыва сердца. Но эти истории не нашли подтверждений.

Арзамасцев вспоминал , что его сосед по дому потерял в тот день младшую сестру.

"Среди них оказалась и Танечка, младшая сестра моего знакомого Виктора Мазаева", — уточнил Анатолий Арзамасцев, его цитирует МК.

Трагедия коснулась и семьи Марии Зиновьевой — воспитательницы, которая погибла, пытаясь спасти детей. Среди утонувших была ее собственная дочь.

Хоронили всем городом

Электросталь в 1960 году был небольшим промышленным городом. Там жило около 150 тысяч человек, и каждый знал семью, потерявшую ребенка. На похоронах аллеи людей выстраивались в многочасовые коридоры, через которые несли маленькие гробы. Плакали все — мужчины, женщины, подростки, старики.

Власти засекретили происшествие. Директор лагеря Иван Зубов стал единственным, кто понес наказание . Ему назначили три года заключения благодаря тому, что он незадолго до ЧП запретил катамаранные прогулки. Выйдя на свободу, он вскоре умер — сердце не выдержало тяжести вины.

"До сих пор помню его. Это был прекрасный человек, военный в отставке, бдительно следящий за порядком в лагере, — признается в беседе с "Аргументами и Фактами" Арзамасцев. — По роковой случайности в день трагедии он поехал заказывать новые лодки для прогулок по озеру".