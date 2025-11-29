Команда Медведева обыгрывает команду Бублика на турнире в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором в матче международного командного турнира "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге.
Турнир продлится до 30 ноября. Соревнования проходят по нестандартным для тенниса правилам - матчи играются на время, каждый сет продолжается 20 минут.
В других матчах россиянка Вероника Кудерметова ("Сфинксы") обыграла соотечественницу Анастасию Потапову ("Львы") - 5:2, 4:2, 4:2 (13:6), россиянка Диана Шнайдер ("Львы") оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана - 5:2, 2:4, 3:3 (10:9), россиянин Карен Хачанов ("Сфинксы") одержал победу над казахстанцем Александром Бубликом - 5:2, 5:4, 3:4 (13:10). В парном матче Бублик и Грикспор ("Львы") обыграли Хачанова и Медведева ("Сфинксы") - 4:4, 4:2, 5:1 (13:7).
После первого игрового дня "Сфинксы" обыгрывают "Львов" со счетом 55:47. В воскресенье будут сыграны еще пять матчей.