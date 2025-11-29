Команда Медведева обыгрывает команду Бублика на турнире в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором в матче международного командного турнира "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге.

Турнир продлится до 30 ноября. Соревнования проходят по нестандартным для тенниса правилам - матчи играются на время, каждый сет продолжается 20 минут.

Медведев , представляющий команду "Сфинксы", обыграл Грикспора из команды "Львы" со счетом 4:3, 4:2, 5:3 (общий счет - 13:8).