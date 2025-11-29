Рейтинг@Mail.ru
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 29.11.2025
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы
Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о местах, где будут работать саперы после атаки БПЛА. РИА Новости, 29.11.2025
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы

После атаки БПЛА на Таганрог саперы будут работать на пяти улицах

Сапер
Сапер. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о местах, где будут работать саперы после атаки БПЛА.
Ранее глава города сообщала о массированной атаке БПЛА на Таганрог, было локализовано восемь возгораний.
"В районе домов по адресам: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная 15-2, будут работать саперы. Территория оцеплена", - написала она в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
