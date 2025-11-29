https://ria.ru/20251129/taganrog-2058560802.html
Жителям Таганрога рассказали, где будут работать саперы
Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о местах, где будут работать саперы после атаки БПЛА. РИА Новости, 29.11.2025
таганрог
