ВС России отразили девять атак из района Гришино на Красноармейск за сутки
Российские бойцы группировки "Центр" за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, уничтожены до 25 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:24:00+03:00
2025-11-29T12:24:00+03:00
2025-11-29T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
красноармейск
