ВС России отразили девять атак из района Гришино на Красноармейск за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 29.11.2025 (обновлено: 12:25 29.11.2025)
ВС России отразили девять атак из района Гришино на Красноармейск за сутки
ВС России отразили девять атак из района Гришино на Красноармейск за сутки
Российские бойцы группировки "Центр" за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, уничтожены до 25 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Красноармейск
ВС России отразили девять атак из района Гришино на Красноармейск за сутки

ВС РФ отразили 9 атак из района Гришино в районе Красноармейска за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ в зоне спецоперации
Боевая работа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские бойцы группировки "Центр" за прошедшие сутки отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, уничтожены до 25 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства.
