Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом"
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом"
Мёнхенгладбахская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
футбол
спорт
франк онора
боруссия (мёнхенгладбах)
рб лейпциг
бундеслига
2025
спорт, франк онора, боруссия (мёнхенгладбах), рб лейпциг, бундеслига
Футбол, Спорт, Франк Онора, Боруссия (Мёнхенгладбах), РБ Лейпциг, Бундеслига
