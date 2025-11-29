Рейтинг@Mail.ru
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Футбол
 
00:32 29.11.2025
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом"
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом"
Мёнхенгладбахская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
спорт, франк онора, боруссия (мёнхенгладбах), рб лейпциг, бундеслига
Футбол, Спорт, Франк Онора, Боруссия (Мёнхенгладбах), РБ Лейпциг, Бундеслига
Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом"

Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" в чемпионате Германии

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мёнхенгладбахская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Бундеслига
28 ноября 2025 • начало в 22:30
Завершен
Боруссия М
0 : 0
РБ Лейпциг
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счетом 0:0. На 47-й минуте встречи мяч забил полузащитник хозяев Франк Онора, но взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора.
"Боруссия" продлила серию без поражений в чемпионате до четырех встреч и располагается на 11-й позиции, набрав 13 очков. "Лейпциг" (26) идет вторым в таблице.
В следующем матче чемпионата "Боруссия" 5 декабря на выезде сыграет против "Майнца", "Лейпциг" днем позднее примет франкфуртский "Айнтрахт".
Депаю подарили перстень в честь рекорда по голам за сборную Нидерландов
28 ноября, 14:58
28 ноября, 14:58
 
ФутболСпортФранк ОнораБоруссия (Мёнхенгладбах)РБ ЛейпцигБундеслига
 
