ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
Задержанный агент Киева рассказал, что украинские спецслужбы передали ему 4 тысячи долларов на покупку автомашины перед сорванной попыткой подрыва газопровода в РИА Новости, 29.11.2025
Киев, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный агент Киева рассказал о передаче 4 тыс. долларов на покупку машины