ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
10:23 29.11.2025 (обновлено: 11:07 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/spetssluzhby-2058576424.html
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
Задержанный агент Киева рассказал, что украинские спецслужбы передали ему 4 тысячи долларов на покупку автомашины перед сорванной попыткой подрыва газопровода в РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T10:23:00+03:00
2025-11-29T11:07:00+03:00
киев
серпуховский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20251129/kiev-2058572941.html
киев
серпуховский район
московская область (подмосковье)
киев, серпуховский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода

Задержанный агент Киева рассказал о передаче 4 тыс. долларов на покупку машины

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанный агент Киева рассказал, что украинские спецслужбы передали ему 4 тысячи долларов на покупку автомашины перед сорванной попыткой подрыва газопровода в Серпуховском районе Подмосковья.
"Он (куратор со стороны спецслужб Украины - ред.) попросил меня купить машину. Я сказал, что у меня денег нет, и он мне сказал, что я деньги получу, только отметь на карте точку. Я отметил на карте точку. В указанном месте он оставил мне деньги в размере 4 тысяч долларов. Я откопал эти деньги, 4 тысячи долларов, после этого купил машину", - сказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ.
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
КиевСерпуховский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
