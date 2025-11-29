"Новокузнецкий потрошитель": дело Александра Спесивцева

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Весной 2024 года Кемеровский областной суд вынес решение о продлении принудительного лечения одному из самых жестоких преступников 90-х. Александр Спесивцев — человек, которого называют "новокузнецким потрошителем" и "сибирским монстром". Официально доказано 19 убийств. Но, по некоторым данным, жертв могло быть больше 80. Как такое вообще стало возможным? И что происходит с ним сейчас?

Детство

Александр Спесивцев родился в 1970-м в Новокузнецке. Отец пил, изменял жене и отравлял жизнь семье. Мальчик рос замкнутым, вспыльчивым, склонным к хулиганству.

Мать — Людмила Спесивцева — всегда вставала на защиту сына. Ее опека доходила до крайностей: как отмечает РЕН ТВ, до 12 лет мальчик спал с матерью, не имея собственной кровати.

В подростковом возрасте Александр увлекся идеологией нацизма. Рисовал свастики на стенах подъезда, поджигал двери, ломал почтовые ящики. Воровал газеты, журналы, велосипеды. Однажды его поймали при краже из школьного кабинета — но мать уговорила руководство дать сыну второй шанс.

Есть информация, что сама Людмила тоже занималась мелким воровством. А когда устроилась помощником незрячего адвоката в суде, начала приносить домой папки уголовных дел с фотографиями погибших. Семья проводила вечера, изучая снимки и подробности преступлений.

Невеста, которую не спасли

В 1988-м Спесивцев пытался пойти в армию, но на медкомиссии обнаружили серьезные проблемы с психикой. Вместо воинской части — психиатрическая клиника. После короткого лечения его отпустили домой.

В 1991-м 21-летний Александр начал встречаться с 17-летней Евгенией Гусельниковой. Ее семье он был даже представлен как жених. Во время ссоры жестоко избил девушку. Евгения разорвала отношения.

Александр не оставил ее в покое. Обманом заманил к себе домой. Несколько дней издевался. Потом убил.

После этого его снова отправили на принудительное лечение. В СИЗО он набил себе на руке букву "Е" — на память. Через три года его выпустили. Он вернулся к матери и сестре. И продолжил.

Год, когда исчезали дети

В феврале 1996-го Спесивцев пригласил к себе домой девушку. Убил ее. На допросе объяснил : она якобы посмеялась над его внешностью. Через месяц в квартире погибла еще одна девушка. В обоих случаях избавляться от тел помогала мать.

В апреле он расправился с шестью подростками — от 11 до 13 лет. Через неделю мать навестила сына и "навела порядок" в квартире.

В мае погибли еще четыре школьницы. Их заманили предложением продавать мыло. Помимо них, в том же месяце в квартире лишились жизни еще как минимум семь человек. Младшему из погибших было девять лет.

Особенно легко соглашались приходить по двое, братья и сестры — они чувствовали себя безопаснее вместе.

Засор в канализации

Постоянные исчезновения детей и подростков в Новокузнецке не остались незамеченными. Но выйти на след убийцы долго не удавалось.

Все решил случай. Как сообщает Lenta.ru, осенью 1996-го в доме, где жил Спесивцев, произошел засор канализации. Сантехники пришли для обхода квартир. Александр отказался открывать дверь. Вызвали участкового — он тоже получил отказ. Тогда милиция вскрыла замок силой.

Внутри обнаружили замученную девочку и фрагменты человеческих тел. По другим данным, в квартире нашли трех школьниц: двух уже мертвых и одну едва живую. Третья успела дать показания, но вскоре скончалась в больнице.

Сам Спесивцев сбежал. Через пару дней вернулся к подъезду — там его и схватили.

На допросе объяснял свои действия так: "Мне ничего не оставалось делать, мне отказали в лечении. А у меня ослабленная иммунная система. Я летом кутаюсь в куртку и свитер. Посмотрите: все руки в болячках".

Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель" Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель"

Восемьдесят два или девятнадцать?

Александр Спесивцев признался в 19 убийствах. Однако при обыске в квартире нашли одежду, которая могла принадлежать гораздо большему числу жертв. По некоторым оценкам, их могло быть до 82. Маньяк не только жестоко расправлялся со своими жертвами, глумился над ними, причиняя тяжелые страдания, он также занимался каннибализмом.

В 1997-м его приговорили к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс — следователи доказали причастность к еще 15 преступлениям. Вместо колонии Спесивцев находится в психиатрической больнице.

Его мать, Людмила Спесивцева, получила 13 лет заключения. В 2009-м вышла на свободу и вместе с дочерью уехала из Новокузнецка. По некоторым данным, они обосновались в городе Осинники Кемеровской области. Людмила надеялась, что сын когда-нибудь освободится.

Татьяна Коцюк, дочь женщины, погибшей от рук Спесивцева, в 2025-м подала иск о выплате ей десяти миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В 1995-м, когда убили мать, ей был всего год. Заводской районный суд Новокузнецка удовлетворил требования частично — постановил взыскать со Спесивцева один миллион рублей. Сам осужденный являться на заседание отказался, заранее направив соответствующую расписку.

Выйдет на свободу?

Кемеровский областной суд 21 мая 2024-го вынес новое решение: оставить Александра Спесивцева на принудительном лечении в психиатрической больнице специального типа в Волгограде.

Эксперты уверены: он больше никогда не выйдет на свободу. Юрист Олег Колотушкин прокомментировал это так: "Фактически это та же самая тюрьма, как мы с вами ее представляем. За исключением того обстоятельства, что там оказывают психиатрическую медпомощь. Вероятность того, что он освободится, крайне мала. Даже невозможна".