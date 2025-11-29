Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 29 ноября
Хоккей
Хоккей
 
16:00 29.11.2025
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 29 ноября
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 29 ноября
"Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 29 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Спартак Москва
5 : 4
Лада
04:30 • Андрей Миронов
(Роман Бычков)
16:36 • Павел Порядин
(Иван Морозов, Никита Коростелев)
30:51 • Адам Ружичка
(Андрей Миронов, Михаил Мальцев)
49:39 • Danil Pivchulin
(Александр Беляев)
58:05 • Лукас Локхарт
(Danil Pivchulin, Veniamin Korolyov)
06:10 • Дмитрий Кугрышев
21:18 • Андрей Алтыбармакян
(Дмитрий Кугрышев)
45:06 • Антон Бурдасов
(Мак Холлоуэлл, Дмитрий Кугрышев)
58:31 • Riley Sawchuk
(Георгий Белоусов, Никита Михайлов)
