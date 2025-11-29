https://ria.ru/20251129/spartak-lada-smotret-onlayn-2058445868.html
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 29 ноября
"Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
хоккей
спартак (москва)
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
