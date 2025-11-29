Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
01:46 29.11.2025
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского
Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн призвал к аресту Владимира Зеленского и его "коррумпированного" окружения на... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
украина
сша
владимир зеленский
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
сша
2025
в мире, украина, сша, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского

Экс-советник Трампа Флинн призвал арестовать Зеленского и его окружение

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн призвал к аресту Владимира Зеленского и его "коррумпированного" окружения на фоне вспыхнувшего на Украине скандала.
"Главного неудачника Зеленского и его коррумпированное ближайшее окружение необходимо арестовать. Нужно провести реальное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены", - написал он в соцсети X.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
