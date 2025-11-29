Собянин поздравил "Мосгаз" с 160-летием газового хозяйства столицы

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов "Мосгаза" со 160-летием газового хозяйства Москвы, отметив их высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы.
"Поздравляю коллектив и ветеранов "Мосгаза" с 160-летием газового хозяйства столицы! Появление первых газовых фонарей и газопроводов в середине XIX века ознаменовало новый этап развития нашего города. Дальнейшее расширение газотранспортной сети открыло огромные возможности для энергетики, промышленности и многих других сфер городского хозяйства", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр отметил, что изменилось и качество жизни москвичей: экологичный газ заменил дрова, уголь и мазут, освободив московские дворики от шлака, а тысячи людей - от тяжёлого и непроизводительного труда.
"Сегодня "Мосгаз" - надёжная опора энергетического комплекса столицы, признанного одним из самых экологически чистых в мире. Компания успешно развивает сеть газопроводов, наращивает собственные производственные и строительные мощности, укрепляет технологический потенциал и внедряет современные цифровые решения", - добавил он.
Собянин подчеркнул, что четвёртый год столичные газовики активно участвуют в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов Москвы - Донецка и Луганска.
""Мосгаз" - это 6 тысяч квалифицированных специалистов, органичный сплав опыта и молодости, мастерства и энтузиазма, традиций и передовых технологий. Гордостью коллектива являются замечательные трудовые династии и команды инженеров, разработки которых помогают делать газовое хозяйство столицы ещё более эффективным. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - заключил мэр.
