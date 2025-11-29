Рейтинг@Mail.ru
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО - РИА Новости, 29.11.2025
05:15 29.11.2025
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО
Предварительное следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" завершено, их дело выделено в... РИА Новости, 29.11.2025
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО

Следствие по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево завершили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Предварительное следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" завершено, их дело выделено в отдельное производство, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Дмитрия Боглаева Павел Чигилейчик.
Всего по уголовному делу арестовано более 40 человек, среди который предполагаемый организатор преступной схемы владелец транспортной компанией Алексей Кабочкин, Боглаев, который следил в компании за порядком, так называемые попрошайки, сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", и другие. Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО утяжелили обвинение
2 ноября, 07:04
"Дело в отношении Боглаева и еще шести человек, в числе которых "попрошайки", выделили в отдельное производство для направления в суд, сейчас идет ознакомление с материалами", - сказал адвокат.
После того как обвиняемые и их защита ознакомится с материалами дела, его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем оно поступит в суд для рассмотрения.
Ранее адвокат Чигилейчик сообщал РИА Новости, что Боглаев вину не признает и не совершал инкриминируемого ему преступления. По словам защиты, Боглаев, напротив, оказывал помощь участникам специальной военной операции. Также адвокат сообщал, что Боглаев хотел уйти на СВО, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство
28 октября, 02:28
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет более четырех миллионов рублей.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
25 октября, 08:31
 
