ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова
Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в РИА Новости, 29.11.2025
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова
