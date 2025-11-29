Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова - РИА Новости, 29.11.2025
12:21 29.11.2025 (обновлено: 12:22 29.11.2025)
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова
Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:21:00+03:00
2025-11-29T12:22:00+03:00
безопасность
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
донецкая народная республика
безопасность, димитров, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Димитров, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России продолжали выбивать противника из районов Димитрова

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
Минобороны рассказало о продвижении "Центра" в Красноармейске
БезопасностьДимитровДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
