Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:54 29.11.2025 (обновлено: 17:57 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/shnajder-2058636119.html
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2024 года в теннисном парном разряде россиянка Диана Шнайдер пожелала удачи российским фигуристам Аделии Петросян и Петру... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T17:54:00+03:00
2025-11-29T17:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
диана шнайдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_c2096cf11bc62d2f334046c7e01f897f.jpg
/20251116/petrosyan-2055314128.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479171_0:17:1440:1097_1920x0_80_0_0_80dd74cfa63b1df494f064c0572a0710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, диана шнайдер
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Диана Шнайдер
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026

Теннисистка Шнайдер пожелала удачи фигуристам Петросян и Гуменнику на Олимпиаде

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Диана Шнайдер . Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряная медалистка Олимпийских игр 2024 года в теннисном парном разряде россиянка Диана Шнайдер пожелала удачи российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпиаде-2026 в Италии.
Петросян и Гуменник, выступая в нейтральном статусе, отобрались на Игры следующего года, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине. В четверг Международный олимпийский комитет подтвердил соответствие российских фигуристов критериям нейтральности и направил им официальное приглашение для участия в Олимпиаде.
«
"Да, я все еще слежу за всеми прокатами, - сказала Шнайдер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, продолжает ли она следить за фигурным катанием. - Видела, как катала Аделия Петросян отборочные к Олимпиаде, как катал Петр Гуменник. Желаю удачи всем нашим фигуристам, чтобы заработали медали".
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Петросян разгромила всех на Гран-при: но что мучает нашу чемпионку?
16 ноября, 17:00
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникДиана Шнайдер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала