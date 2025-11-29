Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам

«

"Конечно, прежде всего не хватает своей семьи, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос, без чего она больше всего скучает во время выступлений за рубежом по ходу сезона. - Не всегда получается родным приезжать ко мне на турниры, или мне чаще дома бывать. Второе - не хватает русской кухни, для меня она самая любимая. Русские блюда нигде не могут так вкусно приготовить, как дома. Можно сказать, русской кухни вообще нигде нет. Ну а третье - просто скучаю по нашим людям. У нас другой менталитет, другое мировоззрение. Наши люди совершенно другие, и с ними мне легче".