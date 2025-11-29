Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:28 29.11.2025 (обновлено: 12:04 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/shnajder-2058582819.html
Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам
Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам
Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что в ходе сезона в Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь за рубежом, она скучает по... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T11:28:00+03:00
2025-11-29T12:04:00+03:00
теннис
спорт
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479251_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_cce1dd25c8aef514c1f4e9f7a28a9580.jpg
/20251128/tennis-2058429336.html
/20251107/sport-2053370029.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960479251_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_dffcc75bbfeaaa7a248941553e3fe6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, диана шнайдер, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам

Шнайдер призналась, что скучает по соотечественникам во время зарубежных поездок

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Диана Шнайдер . Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что в ходе сезона в Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь за рубежом, она скучает по соотечественникам.
Шнайдер - 21-я ракетка мира. Российская теннисистка с 2023 года выступает в турнирах WTA, она выиграла пять чемпионских титулов, а также стала серебряной медалисткой Олимпиады-2024 в Париже в паре с россиянкой Миррой Андреевой.
«
"Конечно, прежде всего не хватает своей семьи, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос, без чего она больше всего скучает во время выступлений за рубежом по ходу сезона. - Не всегда получается родным приезжать ко мне на турниры, или мне чаще дома бывать. Второе - не хватает русской кухни, для меня она самая любимая. Русские блюда нигде не могут так вкусно приготовить, как дома. Можно сказать, русской кухни вообще нигде нет. Ну а третье - просто скучаю по нашим людям. У нас другой менталитет, другое мировоззрение. Наши люди совершенно другие, и с ними мне легче".
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Забыть и не вспоминать": Медведев рассказал, каким стал для него 2025 год
28 ноября, 17:05
Теннисистка призналась, что домой по окончании сезона едет с мыслью восполнить нехватку русских блюд за границей.
«
"Я обычно приезжаю к маме со списком, чего бы мне хотелось, что бы она мне приготовила, и в нем не только борщ", - со смехом сказала Шнайдер.
В эти выходные 21-летняя россиянка выступит на показательном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, он проходит по нестандартным для тенниса правилам - матчи играются на время. "В прошлом году показалось и странновато, и интересно, как все новое и неизведанное. Совершенно другие ощущения во время матчей - обычно играешь в своем ритме, а здесь следишь за временем, когда нужно соперника догнать и обогнать. По моим ощущениям, физически более изнурительные игры получаются. Вроде бы только час длится матч, но я прям уставала. В этом году готовлюсь показать здесь свой лучший теннис", - заключила Шнайдер.
Надежда Петрова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова
7 ноября, 11:08
 
ТеннисСпортДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала