Шнайдер призналась, что за рубежом скучает по соотечественникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что в ходе сезона в Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь за рубежом, она скучает по соотечественникам.
Шнайдер - 21-я ракетка мира. Российская теннисистка с 2023 года выступает в турнирах WTA, она выиграла пять чемпионских титулов, а также стала серебряной медалисткой Олимпиады-2024 в Париже в паре с россиянкой Миррой Андреевой.
"Конечно, прежде всего не хватает своей семьи, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос, без чего она больше всего скучает во время выступлений за рубежом по ходу сезона. - Не всегда получается родным приезжать ко мне на турниры, или мне чаще дома бывать. Второе - не хватает русской кухни, для меня она самая любимая. Русские блюда нигде не могут так вкусно приготовить, как дома. Можно сказать, русской кухни вообще нигде нет. Ну а третье - просто скучаю по нашим людям. У нас другой менталитет, другое мировоззрение. Наши люди совершенно другие, и с ними мне легче".
Теннисистка призналась, что домой по окончании сезона едет с мыслью восполнить нехватку русских блюд за границей.
"Я обычно приезжаю к маме со списком, чего бы мне хотелось, что бы она мне приготовила, и в нем не только борщ", - со смехом сказала Шнайдер.
В эти выходные 21-летняя россиянка выступит на показательном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, он проходит по нестандартным для тенниса правилам - матчи играются на время. "В прошлом году показалось и странновато, и интересно, как все новое и неизведанное. Совершенно другие ощущения во время матчей - обычно играешь в своем ритме, а здесь следишь за временем, когда нужно соперника догнать и обогнать. По моим ощущениям, физически более изнурительные игры получаются. Вроде бы только час длится матч, но я прям уставала. В этом году готовлюсь показать здесь свой лучший теннис", - заключила Шнайдер.