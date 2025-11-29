https://ria.ru/20251129/sergievo-posad-2058598519.html
В Подмосковье нашли тело младенца
В Подмосковье нашли тело младенца - РИА Новости, 29.11.2025
В Подмосковье нашли тело младенца
Тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2025
В Подмосковье нашли тело младенца
Тело младенца нашли в комплексе по переработке отходов в Сергиевом Посаде