В Подмосковье нашли тело младенца - РИА Новости, 29.11.2025
13:15 29.11.2025 (обновлено: 13:16 29.11.2025)
В Подмосковье нашли тело младенца
Тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать
В Подмосковье нашли тело младенца

Тело младенца нашли в комплексе по переработке отходов в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Тело младенца нашли на территории комплекса по переработке отходов в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе, полицейские ищут его мать, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение о том, что на территории комплекса по переработке отходов обнаружено тело новорожденного", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут роженицу.
В Петербурге в захламленной квартире нашли тело младенца
1 марта, 11:11
 
