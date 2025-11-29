https://ria.ru/20251129/saratov-2058629033.html
В Саратове снесли памятник против семейного насилия
Городские власти объяснили снос памятника против семейного насилия в Саратове значительным разрушением и невозможностью его восстановления, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.11.2025
САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Городские власти объяснили снос памятника против семейного насилия в Саратове значительным разрушением и невозможностью его восстановления, сообщили РИА Новости в администрации Фрунзенского района.
Скульптурная инстанция, символизирующая преодоление насилия и гармонию в семье, была открыта 9 сентября 2010 года в рамках акции "Мир на земле начинается в доме" в сквере на площади Кирова в Саратове. Её сохранили даже после реконструкции и благоустройства площади. На этой неделе местные СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что памятник полностью снесен. Официальные причины сноса не озвучивались.
«
"Демонтаж инсталляции проведен в связи с значительным разрушением и невозможностью дальнейшего восстановления", - сообщили в администрации Фрунзенского района в ответ на вопрос РИА Новости.
Министерство труда и социальной зашиты области в 2010 году рассказывало об открытии данной инсталляции. Её установили в рамках акции "Мир на земле начинается в доме", которая проводилась министерством и саратовским региональным общественным фондом "Кризисный центр".
Композиция представляет собой небольшие бетонные столбики разной высоты.