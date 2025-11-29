Рейтинг@Mail.ru
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:53 29.11.2025 (обновлено: 15:18 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/rossiya-2058609884.html
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева и Егор Митрошин победили в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске (Мурманская... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T14:53:00+03:00
2025-11-29T15:18:00+03:00
спорт
евгения крупицкая
татьяна сорина
дарья непряева
федерация лыжных гонок россии (флгр)
лыжные виды спорта
кубок россии по лыжным гонкам
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841660312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d639e831b742e754d5b8300b178a2b8.jpg
/20251127/gonka-2057994963.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841660312_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_86a71c9d30beb6c92e163de91929be53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгения крупицкая, татьяна сорина, дарья непряева, федерация лыжных гонок россии (флгр), лыжные виды спорта, кубок россии по лыжным гонкам
Спорт, Евгения Крупицкая, Татьяна Сорина, Дарья Непряева, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Лыжные виды спорта, Кубок России по лыжным гонкам, Лыжные гонки
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Фалеева и Митрошин выиграли спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнастасия Фалеева
Анастасия Фалеева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Анастасия Фалеева. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Анастасия Фалеева и Егор Митрошин победили в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске (Мурманская область).
В финале Фалеева показала результат 3 минуты 26,08 секунды. Второй стала Евгения Крупицкая (отставание 1,24 секунды), третьей - Татьяна Сорина (+1,55). По ходу дистанции упала Дарья Непряева.
Митрошин финишировал с результатом 2 минуты 53,20 секунды. Серебро завоевал Иван Горбунов (+0,33), бронзовым призером стал Александр Терентьев (+0,83).
Этап завершится 30 ноября мужской и женской гонками классическим стилем.
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
27 ноября, 12:51
 
Лыжные гонкиСпортЕвгения КрупицкаяТатьяна СоринаДарья НепряеваФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Лыжные виды спортаКубок России по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала