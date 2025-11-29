https://ria.ru/20251129/rossiya-2058609884.html
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева и Егор Митрошин победили в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске (Мурманская... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T14:53:00+03:00
2025-11-29T14:53:00+03:00
2025-11-29T15:18:00+03:00
спорт
евгения крупицкая
татьяна сорина
дарья непряева
федерация лыжных гонок россии (флгр)
лыжные виды спорта
кубок россии по лыжным гонкам
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841660312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d639e831b742e754d5b8300b178a2b8.jpg
/20251127/gonka-2057994963.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841660312_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_86a71c9d30beb6c92e163de91929be53.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгения крупицкая, татьяна сорина, дарья непряева, федерация лыжных гонок россии (флгр), лыжные виды спорта, кубок россии по лыжным гонкам
Спорт, Евгения Крупицкая, Татьяна Сорина, Дарья Непряева, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Лыжные виды спорта, Кубок России по лыжным гонкам, Лыжные гонки
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Фалеева и Митрошин выиграли спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам