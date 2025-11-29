Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики - РИА Новости, 29.11.2025
04:25 29.11.2025
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики - РИА Новости, 29.11.2025
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики
Парфюмерия и косметика являются невозвратными товарами, поэтому при их покупке нужно проявлять осмотрительность, вернуть их можно только при наличии недостатков
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евразийский экономический союз
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Евразийский экономический союз
Роспотребнадзор рассказал, когда можно оформить возврат косметики

Роспотребнадзор: парфюмерию и косметику можно вернуть при наличии недостатков

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Парфюмерия и косметика являются невозвратными товарами, поэтому при их покупке нужно проявлять осмотрительность, вернуть их можно только при наличии недостатков или предоставлении недостоверной информации о товаре при покупке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При выборе косметики и парфюмерии в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид упаковки товара: она должна быть аккуратной. Шрифты на упаковке должны быть четкими и читаемыми. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно", - сообщили в ведомстве.
Там также рекомендовали изучать и информацию на упаковке. Она должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, способа применения и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую.
"Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС и должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-участников ЕАЭС. Покупатель имеет право уточнить о наличии у продавца документов, подтверждающих качество товара", - сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что маркировка парфюмерно-косметической продукции должна в том числе содержать назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования, при этом косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую информацию в маркировке. Также там должны быть наименование и местонахождение изготовителя, а еще организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.
Помимо того, маркировка должна содержать следующую информацию: срок годности; описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; особые меры предосторожности при применении продукции; сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов.
"При выборе парфюмерии и косметики необходимо проявлять осмотрительность, поскольку право на обмен товара надлежащего качества на такие изделия не распространяется. Вернуть соответствующий товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о нем", - отметили в пресс-службе.
При продаже парфюмерно-косметических товаров потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды и иной парфюмерной продукции с использованием бумажных листков или лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью.
