20:43 29.11.2025 (обновлено: 21:03 29.11.2025)
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
Британский драматург, режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents. РИА Новости, 29.11.2025
Умер режиссер и драматург Том Стоппард

Британский драматург Том Стоппард
Британский драматург Том Стоппард
Британский драматург Том Стоппард. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Британский драматург, режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents.
"Стоппард... скончался в возрасте 88 лет", - говорится в публикации канала.
Как отмечает телеканал, драматург скончался мирно у себя дома, в окружении семьи.
Стоппард известен как автор таких пьес, как "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Ночь и день", "Отражения, или Истинное", "Аркадия", "Индийская тушь", "Берег Утопии" и "Леопольдштадт". Он также обладатель таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой лев" и "Тони".
Британский драматург Том Стоппард - РИА Новости, 1920, 28.06.2019
Том Стоппард написал "личную" пьесу
28 июня 2019, 06:09
 
