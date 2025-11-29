https://ria.ru/20251129/rezhisser-2058655938.html
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
Умер режиссер и драматург Том Стоппард - РИА Новости, 29.11.2025
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
Британский драматург, режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:43:00+03:00
2025-11-29T20:43:00+03:00
2025-11-29T21:03:00+03:00
том стоппард (томаш штраусслер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68556/98/685569845_0:787:1333:1537_1920x0_80_0_0_1ef5e6e7c155587d5729bde64402fc95.jpg
https://ria.ru/20190628/1555992515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68556/98/685569845_0:500:1333:1500_1920x0_80_0_0_3d108e361aba92bb2df64e773210ae0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том стоппард (томаш штраусслер)
Том Стоппард (Томаш Штраусслер)
Умер режиссер и драматург Том Стоппард
Sky News: драматург и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Британский драматург, режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление United Agents.
"Стоппард
... скончался в возрасте 88 лет", - говорится в публикации канала.
Как отмечает телеканал, драматург скончался мирно у себя дома, в окружении семьи.
Стоппард известен как автор таких пьес, как "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Ночь и день", "Отражения, или Истинное", "Аркадия", "Индийская тушь", "Берег Утопии" и "Леопольдштадт". Он также обладатель таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой лев" и "Тони".