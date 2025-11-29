Рейтинг@Mail.ru
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове
Лыжные гонки
 
18:42 29.11.2025
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове
Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых заявил, что Александр Большунов остается гордостью России, несмотря на нападение на Александра РИА Новости Спорт, 29.11.2025
лыжные гонки
спорт
глеб ретивых
александр большунов
савелий коростелев
спорт, глеб ретивых, александр большунов, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Савелий Коростелев
"Все же он гордость страны": Ретивых высказался о Большунове

Ретивых отметил, что поступок на Кубке России не красит Большунова

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Глеб Ретивых
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых заявил, что Александр Большунов остается гордостью России, несмотря на нападение на Александра Бакурова.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Ранее Савелий Коростелев, комментируя в соцсетях инцидент, написал: "И вот это гордость страны?"
«
"Конечно, сильный заголовок: "И это гордость страны?" Сейчас судят по сегодняшнему моменту. Да, это не красит никакого спортсмена, но все-таки он и есть гордость – он многое сделал для нашей страны в лыжных гонках", - сказал Ретивых на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По мнению Ретивых, к конфликтной ситуации привела лояльность судей, старавшихся не портить репутацию лыжникам.
"Нужно изменить правила. Ко всему этому привела лояльность судейского состава к членам сборной России. На это все смотрят дети и думают: раз можно лидерам, значит, можно всем", - добавил Ретивых.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
Вчера, 18:01
 
Лыжные гонки, Спорт, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Савелий Коростелев
 
