В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реестр недобросовестных психологов следует создать в России для регулирования сферы психологической помощи, а также ввести обязательное лицензирование для специалистов, работающих с травматическим опытом, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

"Назрела необходимость регулирования психологической помощи. Предлагаю ввести обязательное лицензирование для психологов, работающих с травматическим опытом, создать реестр недобросовестных психологов, в котором люди, подбирающие специалиста, смогут ознакомиться со списком лжепрофессионалов, проводить проверки на уплату налогов подобными консультантами", - сказала Воропаева.

По ее словам, сегодня любой человек после краткосрочных курсов называет себя психологом. Она отметила, что данная тенденция является достаточно опасной, особенно когда речь идет о работе с последствиями травм, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у участников СВО и их семей, помощи ветеранам.