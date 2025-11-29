Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов
00:12 29.11.2025
В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов
В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов
общество, россия, московская городская дума, лдпр
В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов

Мужчина на приеме у психотерапевта. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реестр недобросовестных психологов следует создать в России для регулирования сферы психологической помощи, а также ввести обязательное лицензирование для специалистов, работающих с травматическим опытом, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
"Назрела необходимость регулирования психологической помощи. Предлагаю ввести обязательное лицензирование для психологов, работающих с травматическим опытом, создать реестр недобросовестных психологов, в котором люди, подбирающие специалиста, смогут ознакомиться со списком лжепрофессионалов, проводить проверки на уплату налогов подобными консультантами", - сказала Воропаева.
По ее словам, сегодня любой человек после краткосрочных курсов называет себя психологом. Она отметила, что данная тенденция является достаточно опасной, особенно когда речь идет о работе с последствиями травм, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у участников СВО и их семей, помощи ветеранам.
"Психологи должны консультировать только при наличии соответствующего образования. При выявлении случаев нелегального оказания услуг их необходимо не только разово привлекать к ответственности, но и отстранять от деятельности, вносить в черные списки даже при возможном последующем получении профильного образования. Эти предложения готовы проработать с представителями правительства РФ и экспертным сообществом", - заключила Воропаева.
