Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/pridnestrove-2058605501.html
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей - РИА Новости, 29.11.2025
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в ходе досрочного голосования более 4,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах депутатов всех уровней. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:18:00+03:00
2025-11-29T14:18:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763332377_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_1839f85be26690a6d84307dfa915489e.jpg
https://ria.ru/20251129/pridnestrove-2058535937.html
https://ria.ru/20251126/pridnestrove-2057847902.html
молдавия
ссср
румыния
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763332377_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_5bffa00d2c824aac7039fb071c83283d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ссср, румыния, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей

В Приднестровье на выборах депутатов досрочно проголосовали 4508 человек

© Sputnik / Юлия Скоропуд | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в Тирасполе во время выборов в Приднестровье
Урна с бюллетенями на избирательном участке в Тирасполе во время выборов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Sputnik / Юлия Скоропуд
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в Тирасполе во время выборов в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в ходе досрочного голосования более 4,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах депутатов всех уровней.
"По итогам пяти дней досрочного голосования сделали свой выбор 4508 избирателей", - говорится в сообщении ЦИК.
Выборы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Приднестровье объявили день тишины
Вчера, 00:07
Досрочное голосование 28 и 29 ноября проходит в соответствующих участковых избирательных комиссиях по месту регистрации избирателей.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
26 ноября, 22:09
 
В миреМолдавияСССРРумынияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала