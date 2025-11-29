Урна с бюллетенями на избирательном участке в Тирасполе во время выборов в Приднестровье. Архивное фото

Урна с бюллетенями на избирательном участке в Тирасполе во время выборов в Приднестровье

В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в ходе досрочного голосования более 4,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах депутатов всех уровней.

"По итогам пяти дней досрочного голосования сделали свой выбор 4508 избирателей", - говорится в сообщении ЦИК.

Досрочное голосование 28 и 29 ноября проходит в соответствующих участковых избирательных комиссиях по месту регистрации избирателей.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.