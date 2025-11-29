https://ria.ru/20251129/pridnestrove-2058605501.html
В Приднестровье досрочно проголосовали более 4,5 тысячи избирателей
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в ходе досрочного голосования более 4,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах депутатов всех уровней.
2025-11-29T14:18:00+03:00
2025-11-29T14:18:00+03:00
2025-11-29T14:18:00+03:00
В Приднестровье на выборах депутатов досрочно проголосовали 4508 человек
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в ходе досрочного голосования более 4,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах депутатов всех уровней.
"По итогам пяти дней досрочного голосования сделали свой выбор 4508 избирателей", - говорится в сообщении ЦИК.
Досрочное голосование 28 и 29 ноября проходит в соответствующих участковых избирательных комиссиях по месту регистрации избирателей.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.