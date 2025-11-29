Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный" - РИА Новости, 29.11.2025
21:01 29.11.2025
Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"
Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"
Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.
Трасса - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Дорогу построят к особой экономической зоне "Ростовская"
6 октября, 18:02
 
