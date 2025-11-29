Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"

Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.