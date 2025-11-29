Правительство направит средства на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.
