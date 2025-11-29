https://ria.ru/20251129/pozhar-2058631006.html
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали сегодняшней ночью возгорание административного здания, которое произошло из-за атаки украинского БПЛА по АЗС в Новоайдаре,... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29
2025-11-29T17:14:00+03:00
2025-11-29T17:23:00+03:00
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
