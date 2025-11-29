Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 29.11.2025 (обновлено: 17:23 29.11.2025)
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали сегодняшней ночью возгорание административного здания, которое произошло из-за атаки украинского БПЛА по АЗС в Новоайдаре,... РИА Новости, 29.11.2025
В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС

В Новоайдаре потушили возгорание здания, вызванное атакой БПЛА ВСУ по АЗС

Ликвидация пожара на АЗС в Новоайдаре, ЛНР
Ликвидация пожара на АЗС в Новоайдаре, ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Ликвидация пожара на АЗС в Новоайдаре, ЛНР
ЛУГАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ ликвидировали сегодняшней ночью возгорание административного здания, которое произошло из-за атаки украинского БПЛА по АЗС в Новоайдаре, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА по территории АЗС произошло возгорание административного здания … пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки на площади пяти квадратных метров. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении, со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекались две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС.
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
