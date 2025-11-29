В ЛНР потушили пожар, вызванный атакой беспилотника ВСУ по АЗС

"В результате атаки БПЛА по территории АЗС произошло возгорание административного здания … пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки на площади пяти квадратных метров. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении, со ссылкой на экстренные службы.