На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 29.11.2025
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
Пожар на 100 "квадратах" произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
краснодарский край
северский район
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
На территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки беспилотников