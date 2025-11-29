Рейтинг@Mail.ru
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058558005.html
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 29.11.2025
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
Пожар на 100 "квадратах" произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_7:0:1248:698_1920x0_80_0_0_34bf2130864116a41a4150695733111b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751874_162:0:1093:698_1920x0_80_0_0_6a1ec7669d62279352fe9c1f2313025f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников

На территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки беспилотников

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на 100 "квадратах" произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Предварительно, площадь возгорания около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, персонал завода эвакуирован в убежище.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала