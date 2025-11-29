https://ria.ru/20251129/politsiya-2058630864.html
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег - РИА Новости, 29.11.2025
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
Жительница Сочи лгала о смерти 12-летнего сына, чтобы просить у людей материальную помощь, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по... РИА Новости, 29.11.2025
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
