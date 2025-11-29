Рейтинг@Mail.ru
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
17:13 29.11.2025
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег - РИА Новости, 29.11.2025
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег
Жительница Сочи лгала о смерти 12-летнего сына, чтобы просить у людей материальную помощь, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T17:13:00+03:00
2025-11-29T17:13:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
сочи
россия
краснодарский край
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи разоблачили женщину, которая лгала о смерти сына ради денег

Полиция разоблачила сочинку, которая лгала о смерти сына для сбора денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 29 ноя - РИА Новости. Жительница Сочи лгала о смерти 12-летнего сына, чтобы просить у людей материальную помощь, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские сочинского подразделения по делам несовершеннолетних убедились в обмане после того, как посетили женщину по месту жительства: ребенок оказался жив.
"Горе-мать сообщила о смерти сына ради денег. Проводится проверка. В Сочи в мессенджерах распространяется информация, где 50-летняя местная жительница сообщает о якобы смерти своего 12-летнего сына и просит материальной помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что семья состоит на профучёте. На мать ребёнка составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию). По данному делу продолжается проверка, уточнили в краевом главке.
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
