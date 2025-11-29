Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров - РИА Новости, 29.11.2025
13:55 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/pogoda-2058603581.html
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров
Формирование снежного покрова в Москве ожидается не ранее середины декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.11.2025
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров

Синоптик Леус: снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

© РИА Новости / Владимир АстапковичСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Формирование снежного покрова в Москве ожидается не ранее середины декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Что касается снега – по климатической норме в декабре в столице выпадает 51 миллиметр осадков, а высота снежного покрова обычно составляет от 8-9 сантиметров в начале месяца до 18-19 сантиметров в его конце. По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%, причём большая часть осадков прогнозируется во второй половине декабря. Так что рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, и скорее всего - не ранее середины месяца, но и значительным он не будет", - написал Леус в своем Telegram-канале.
