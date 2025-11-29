Рейтинг@Mail.ru
Скандал в Киеве привел к политической неопределенности, заявил Песков
14:39 29.11.2025
Скандал в Киеве привел к политической неопределенности, заявил Песков
Скандал в Киеве привел к политической неопределенности, заявил Песков

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал на Украине, заявил, что вызванная происходящим неопределенность растет быстро, сложно делать прогнозы относительного того, что будет дальше.
"Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет, и растет очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше", - заявил Песков телеканалу CNN.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому
