Названа средняя пенсия по потере кормильца в России
Размер средней пенсии по потере кормильца в России по состоянию на 1 октября 2025 года составил чуть более 17,1 тысячи рублей, следует из данных Социального... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T02:36:00+03:00
2025-11-29T02:36:00+03:00
2025-11-29T02:55:00+03:00
россия
общество
пенсия
россия
россия, общество, пенсия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размер средней пенсии по потере кормильца в России по состоянию на 1 октября 2025 года составил чуть более 17,1 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным фонда, средняя пенсия по потере кормильца на 1 октября достигла 17 117 рублей в месяц. Для работающих россиян размер пенсии составил 16 303 рубля, неработающих - 17 141 рубль. По состоянию на 1 января средняя пенсия по потере кормильца составляла 16 791 рубль.