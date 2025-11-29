Рейтинг@Mail.ru
Названа средняя пенсия по потере кормильца в России - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 29.11.2025 (обновлено: 02:55 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/pensiya-2058545523.html
Названа средняя пенсия по потере кормильца в России
Названа средняя пенсия по потере кормильца в России - РИА Новости, 29.11.2025
Названа средняя пенсия по потере кормильца в России
Размер средней пенсии по потере кормильца в России по состоянию на 1 октября 2025 года составил чуть более 17,1 тысячи рублей, следует из данных Социального... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T02:36:00+03:00
2025-11-29T02:55:00+03:00
россия
общество
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20251108/pensiya-2053586369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, пенсия
Россия, Общество, Пенсия
Названа средняя пенсия по потере кормильца в России

Соцфонд: средняя пенсия по потере кормильца в России составила 17 117 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размер средней пенсии по потере кормильца в России по состоянию на 1 октября 2025 года составил чуть более 17,1 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным фонда, средняя пенсия по потере кормильца на 1 октября достигла 17 117 рублей в месяц. Для работающих россиян размер пенсии составил 16 303 рубля, неработающих - 17 141 рубль. По состоянию на 1 января средняя пенсия по потере кормильца составляла 16 791 рубль.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Стала известна средняя пенсия по старости в России
8 ноября, 01:57
 
РоссияОбществоПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала