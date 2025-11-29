https://ria.ru/20251129/parizh-2058656066.html
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе
Офис медиагруппы France Télévisions в Париже эвакуирован из-за сообщения о бомбе, сообщает радиостанция FranceInfo. РИА Новости, 29.11.2025
