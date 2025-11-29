Рейтинг@Mail.ru
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе
20:45 29.11.2025
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе
2025
в мире, париж
В мире, Париж
В Париже эвакуировали офис France Télévisions из-за сообщения о бомбе

FranceInfo: в Париже эвакуировали офис медиагруппы France Télévisions

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Офис медиагруппы France Télévisions в Париже эвакуирован из-за сообщения о бомбе, сообщает радиостанция FranceInfo.
"Офис France Télévisions в Париже эвакуирован в субботу, 29 ноября, немногим позднее 17.30 (19.30 мск). Государственные службы предупредили компанию о сообщении о бомбе. Полиция и кинологи в настоящее время находятся на месте для проведения проверки", - говорится в сообщении на сайте радиостанции, которая была вынуждена прервать работу.
