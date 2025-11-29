Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Войковском районе освободили участок для дома по реновации - РИА Новости, 29.11.2025
09:03 29.11.2025
Овчинский: в Войковском районе освободили участок для дома по реновации
В Войковском районе Москвы освободили участок под строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Войковском районе Москвы освободили участок под строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что участок расположен на Нарвской улице.
"Город подготовил участок площадью около 0,9 гектара под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тысячи квадратных метров. Примерно 800 москвичей смогут переехать в квартиры с улучшенной отделкой", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, на придомовой территории проведут благоустройство, здесь высадят деревья. Для жителей обустроят площадки для активного отдыха и занятий спортом. На первых этажах дома начнут работу магазины, салоны красоты, аптеки и другие объекты социально-бытового назначения, добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Овчинский: В Черемушках утвердили проект планировки территории по КРТ
28 ноября, 12:00
 
