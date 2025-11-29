Овчинский: в Войковском районе освободили участок для дома по реновации

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Войковском районе Москвы освободили участок под строительство дома по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении уточняется, что участок расположен на Нарвской улице.

"Город подготовил участок площадью около 0,9 гектара под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тысячи квадратных метров. Примерно 800 москвичей смогут переехать в квартиры с улучшенной отделкой", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.