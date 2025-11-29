Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
Смоленская область
Смоленская область
 
15:16 29.11.2025 (обновлено: 15:25 29.11.2025)
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок" - РИА Новости, 29.11.2025
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
Строительные работы в детском лагере "Орленок" в поселке Красный Бор Смоленска завершены, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 29.11.2025
смоленская область
смоленская область
смоленск
василий анохин
смоленская область
смоленск
2025
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"

Анохин оценил окончание строительных работ в лагере "Орленок" Смоленской области

В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря Орленок - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области
В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительные работы в детском лагере "Орленок" в поселке Красный Бор Смоленска завершены, сообщил губернатор области Василий Анохин.
"Его возведение началось еще в 2010 году. За эти годы было много трудностей. В последние два года мы приложили максимум усилий, чтобы долгострой ввести в эксплуатацию. Сегодня посетил объект и оценил выполненные работы", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Строители выполнили значительный объем работ для приведения лагеря в соответствие со всеми действующими нормативами. В ходе реконструкции полностью обновлена инфраструктура комплекса общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров: во всех зданиях будущего детского учреждения проведены комплексные работы по отделке помещений современными и пожаробезопасными материалами. Полностью заменены все инженерные системы.
Вновь построенная индивидуальная котельная теперь позволит эксплуатировать комплекс круглый год. В лагере созданы все необходимые условия: спальные комнаты, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, столовая, оснащенный медицинский блок, благоустроенная территория со спортивной площадкой. Выполнен комплекс противопожарных мероприятий: расширены эвакуационные проемы, смонтированы системы противодымной вентиляции, установлены дополнительные пожарные резервуары.
"Обустройство лагеря продолжится: будет приобретена мебель и необходимое оборудование, также предстоит набрать персонал. На территории сделают парковку", – добавил губернатор.
В "Орленке" одновременно смогут отдыхать 100 детей. Первая смена примет ребят уже летом 2026 года.
Мужчина измеряет стену рулеткой - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
