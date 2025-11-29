В Смоленской области завершилось строительство детского лагеря "Орленок"

Строители выполнили значительный объем работ для приведения лагеря в соответствие со всеми действующими нормативами. В ходе реконструкции полностью обновлена инфраструктура комплекса общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров: во всех зданиях будущего детского учреждения проведены комплексные работы по отделке помещений современными и пожаробезопасными материалами. Полностью заменены все инженерные системы.