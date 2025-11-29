Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном
09:41 29.11.2025
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном
Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC.
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном

BBC: Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с Путиным в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC.

"Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России", — пожаловался автор материала.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
28 ноября, 19:01
Кроме того, в материале напомнили, что он неоднократно выступал против попыток ЕС прекратить импорт российской нефти и газа в Европу.

Встреча состоялась накануне в Москве и продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки.
Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
Сами переговоры он позднее охарактеризовал как успешные.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан после переговоров с Путиным поужинал блюдами русской кухни
28 ноября, 22:06
 
