На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC.



"Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России", — пожаловался автор материала.