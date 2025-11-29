https://ria.ru/20251129/orban-2058549018.html
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными - РИА Новости, 29.11.2025
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
Беседа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оказалась успешной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 29.11.2025
Орбан: на переговорах с Путиным удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии