Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
03:31 29.11.2025 (обновлено: 03:40 29.11.2025)
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
Беседа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оказалась успешной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 29.11.2025
Дарья Буймова
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
БУДАПЕШТ, 29 ноя — РИА Новости. Беседа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оказалась успешной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности", — написал он в Facebook*.
Встреча состоялась накануне в Москве и продлилась почти четыре часа.
Путин и Орбан обсудили несколько вопросов, включая двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.
На переговорах также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.
Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
