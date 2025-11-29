https://ria.ru/20251129/moshennichestvo-2058546676.html
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников - РИА Новости, 29.11.2025
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников
Мошенники чаще всего выманивают у детей коды авторизации и деньги под видом работников образовательных организаций и под предлогом того, что с родителями... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T03:00:00+03:00
2025-11-29T03:00:00+03:00
2025-11-29T03:00:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058250491.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников
Vошенники чаще всего сообщают детям, что с их родителями произошла беда
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мошенники чаще всего выманивают у детей коды авторизации и деньги под видом работников образовательных организаций и под предлогом того, что с родителями случилась беда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: "срочно нужно перевести деньги, никому не говори", "родители попали в беду, помоги прямо сейчас", "назови номер карты мамы или папы", "передай мне код, который придет на телефон", - сообщили в ведомстве.
В диалоге с несовершеннолетними применяются те же манипуляции, что и со взрослыми, однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций.
Правоохранители посоветовали объяснять детям, что сотрудники банков, полицейские, представители государственных органов никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону.
"В случае получения подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить взрослым или в полицию по телефону 102", - сообщили в пресс-службе.