В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мошенники чаще всего выманивают у детей коды авторизации и деньги под видом работников образовательных организаций и под предлогом того, что с родителями случилась беда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: "срочно нужно перевести деньги, никому не говори", "родители попали в беду, помоги прямо сейчас", "назови номер карты мамы или папы", "передай мне код, который придет на телефон", - сообщили в ведомстве.

В диалоге с несовершеннолетними применяются те же манипуляции, что и со взрослыми, однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций.

Правоохранители посоветовали объяснять детям, что сотрудники банков, полицейские, представители государственных органов никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону.