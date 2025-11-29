Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников - РИА Новости, 29.11.2025
03:00 29.11.2025
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников
2025-11-29T03:00:00+03:00
2025-11-29T03:00:00+03:00
2025
В МВД рассказали, как ребенок может распознать мошенников

Vошенники чаще всего сообщают детям, что с их родителями произошла беда

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мошенники чаще всего выманивают у детей коды авторизации и деньги под видом работников образовательных организаций и под предлогом того, что с родителями случилась беда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Основные фразы, по которым ребенок может распознать телефонного мошенника: "срочно нужно перевести деньги, никому не говори", "родители попали в беду, помоги прямо сейчас", "назови номер карты мамы или папы", "передай мне код, который придет на телефон", - сообщили в ведомстве.
В диалоге с несовершеннолетними применяются те же манипуляции, что и со взрослыми, однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций.
Правоохранители посоветовали объяснять детям, что сотрудники банков, полицейские, представители государственных органов никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения по телефону.
"В случае получения подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить взрослым или в полицию по телефону 102", - сообщили в пресс-службе.
