Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных газовиков со 160-летием газового хозяйства, подчеркнув, что бесперебойная и безопасная подача экологичного топлива потребителям - ключевой приоритет общества, который является примером современности, надежности и инновационных решений.
"Сегодня АО "Мосгаз" эксплуатирует более 9 тысяч километров газопроводов, обслуживает около 2 миллионов газовых приборов в домах горожан. Бесперебойная и безопасная подача экологичного топлива потребителям – ключевой приоритет общества, который является примером современности, надежности и инновационных решений", - сказал Бирюков журналистам.
Заммэра отметил, что благодаря планомерной модернизации газораспределительной сети города за последние годы удалось добиться сокращения уровня износа инженерных коммуникаций. Проведена реконструкция системообразующих и крупных газораспределительных пунктов, других объектов газовой инфраструктуры, продолжается строительство системы газоснабжения в ТиНАО.
"В АО "Мосгаз" реализуется полный цикл производства профильной продукции и источников теплоснабжения. Специалисты АО "МОСГАЗ" в составе московской группировки продолжают восстанавливать инфраструктуру городов Донбасса. В прошлом году среди первых пришли на помощь жителям Курской области", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что датой основания газового хозяйства столицы считается 29 ноября 1865 года – день, когда три первых городских газопровода заполнили светильным газом – топливом, образующимся при накаливании угля.
"Сегодня на экологичном газовом топливе вырабатывается почти 100% энергетических ресурсов Москвы, в том числе все столичные ТЭЦ работают на газе. От всей души поздравляем наших специалистов со значимой профессиональной датой, желаем каждому крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!", - заключил заммэра.
