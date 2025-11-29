Рейтинг@Mail.ru
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:10 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/mosgaz-2058597854.html
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием - РИА Новости, 29.11.2025
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных газовиков со 160-летием газового хозяйства, подчеркнув, что бесперебойная и... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T13:10:00+03:00
2025-11-29T13:10:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
петр бирюков
мосгаз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/gaz-2055432596.html
https://ria.ru/20251129/mosgaz-2058569843.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тинао, петр бирюков, мосгаз, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Мосгаз, Общество
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием

Бирюков поздравил столичных газовиков с 160-летием газового хозяйства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных газовиков со 160-летием газового хозяйства, подчеркнув, что бесперебойная и безопасная подача экологичного топлива потребителям - ключевой приоритет общества, который является примером современности, надежности и инновационных решений.
"Сегодня АО "Мосгаз" эксплуатирует более 9 тысяч километров газопроводов, обслуживает около 2 миллионов газовых приборов в домах горожан. Бесперебойная и безопасная подача экологичного топлива потребителям – ключевой приоритет общества, который является примером современности, надежности и инновационных решений", - сказал Бирюков журналистам.
Офис Мосгаза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Газ для города
28 ноября, 10:00
Заммэра отметил, что благодаря планомерной модернизации газораспределительной сети города за последние годы удалось добиться сокращения уровня износа инженерных коммуникаций. Проведена реконструкция системообразующих и крупных газораспределительных пунктов, других объектов газовой инфраструктуры, продолжается строительство системы газоснабжения в ТиНАО.
"В АО "Мосгаз" реализуется полный цикл производства профильной продукции и источников теплоснабжения. Специалисты АО "МОСГАЗ" в составе московской группировки продолжают восстанавливать инфраструктуру городов Донбасса. В прошлом году среди первых пришли на помощь жителям Курской области", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что датой основания газового хозяйства столицы считается 29 ноября 1865 года – день, когда три первых городских газопровода заполнили светильным газом – топливом, образующимся при накаливании угля.
"Сегодня на экологичном газовом топливе вырабатывается почти 100% энергетических ресурсов Москвы, в том числе все столичные ТЭЦ работают на газе. От всей души поздравляем наших специалистов со значимой профессиональной датой, желаем каждому крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!", - заключил заммэра.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Путин поздравил "Мосгаз" с юбилеем
Вчера, 09:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковМосгазОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала