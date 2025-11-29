Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных газовиков со 160-летием газового хозяйства, подчеркнув, что бесперебойная и безопасная подача экологичного топлива потребителям - ключевой приоритет общества, который является примером современности, надежности и инновационных решений.