Молдавия рискует стать импортером сельхозпродукции, заявил лидер оппозиции

По его мнению, если власть не пересмотрит приоритеты, то республика потеряет не только экспорт, но и собственное продовольственное будущее.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.