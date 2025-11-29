Рейтинг@Mail.ru
Молдавия рискует стать импортером сельхозпродукции, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 29.11.2025
03:47 29.11.2025
Молдавия рискует стать импортером сельхозпродукции, заявил лидер оппозиции
Молдавия рискует стать импортером сельхозпродукции, заявил лидер оппозиции
Молдавия рискует превратиться из аграрной страны в импортёра сельхозпродукции, заявил один из лидеров входящей в оппозиционный блок "Победа" партии... РИА Новости, 29.11.2025
2025
Дарья Буймова
Молдавия рискует стать импортером сельхозпродукции, заявил лидер оппозиции

Витнянский: Молдавия рискует превратиться из аграрной страны в импортера

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Молдавия рискует превратиться из аграрной страны в импортёра сельхозпродукции, заявил один из лидеров входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
В 2023–2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.
Власти Молдавии убили экономику страны, считает политолог
Власти Молдавии убили экономику страны, считает политолог
Вчера, 12:14
"Молдова рискует превратиться из аграрной страны в импортёра сельхозпродукции. За три года экспорт сократился с 1,94 миллиарда до 1,51 миллиарда долларов. Это не просто цифры — это тысячи фермеров, потерявших доход, и сёла, где жизнь держится на земле. Когда-то Молдова кормила соседей. Сегодня же она всё чаще покупает то, что раньше выращивала сама", - написал в своём Telegram-канале Витнянский.
По его мнению, если власть не пересмотрит приоритеты, то республика потеряет не только экспорт, но и собственное продовольственное будущее.
Ранее фермеры из разных районов Молдавии неоднократно проводили протесты в центре Кишинева. Аграрии требовали утвердить законопроект о помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи, продлить до конца 2025 года лицензии на импорт зерновых, вернуть акцизы за 2024 год и выплатить задолженности по субсидиям.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон
Вчера, 23:57
 
В миреМолдавияКишиневВозрождение
 
 
