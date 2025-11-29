ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ на красноармейском направлении, всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 460 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.