Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/minoborony-2058591795.html
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки - РИА Новости, 29.11.2025
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ на красноармейском направлении, всего в зоне ответственности группировки войск "Центр"... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:24:00+03:00
2025-11-29T12:24:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
https://ria.ru/20251129/shturmoviki-2058591146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки

ВС России за сутки уничтожили до 290 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ на красноармейском направлении, всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 460 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап", - говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Минобороны рассказало о ходе зачистки Ровного в ДНР
Вчера, 12:19
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала