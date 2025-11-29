https://ria.ru/20251129/minoborony-2058591795.html
ВСУ потеряли до 290 боевиков на на Красноармейском направлении за сутки
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ на красноармейском направлении, всего в зоне ответственности группировки войск "Центр"... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:24:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Новости
