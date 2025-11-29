Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали США

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Коррупционное расследование в окружении Владимира Зеленского, которое вылилось в скандал, "заказывали" американцы, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Комментируя разразившийся в Киеве коррупционный скандал, Медведчук сообщил, что такая ситуация назревала постепенно.

"Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины . Это то, что заказывали американцы. И то, что американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро ( НАБУ - ред.) и специализированной антикоррупционной прокуратурой в течение полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского и самого Зеленского", - отметил Медведчук.

Также политик заявил, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции в сфере энергетики, есть и записи разговора самого Зеленского.

"Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского, и его специальные команды", - добавил он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.