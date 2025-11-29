Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали США - РИА Новости, 29.11.2025
08:14 29.11.2025
Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали США
Коррупционное расследование в окружении Владимира Зеленского, которое вылилось в скандал, "заказывали" американцы, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 29.11.2025
Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали США

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Коррупционное расследование в окружении Владимира Зеленского, которое вылилось в скандал, "заказывали" американцы, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Комментируя разразившийся в Киеве коррупционный скандал, Медведчук сообщил, что такая ситуация назревала постепенно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ назвали отставку Ермака личным ударом для Зеленского
Вчера, 04:16
"Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы. И то, что американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ - ред.) и специализированной антикоррупционной прокуратурой в течение полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского и самого Зеленского", - отметил Медведчук.
Также политик заявил, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции в сфере энергетики, есть и записи разговора самого Зеленского.
"Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского, и его специальные команды", - добавил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермака фактически уволило НАБУ, пишут СМИ
28 ноября, 23:06
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
В пятницу, 28 ноября, в НАБУ заявили о проведении обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Уже вечером Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дотком заявил, что Зеленскому пришел конец
Вчера, 03:03
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТимур МиндичВиктор МедведчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомОппозиционная платформа - За жизньДело Миндича
 
 
