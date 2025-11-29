"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" на выезде одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У "Акрона" отличился Артем Дзюба (57).

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.

"Нижний Новгород" прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ, которая длилась с 20 сентября, и вышел на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. "Акрон" прервал беспроигрышную серию в чемпионате России, которая продолжалась шесть матчей, и располагается на восьмом месте таблицы с 21 очком.