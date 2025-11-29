Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:10 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/match-2058622715.html
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
"Нижний Новгород" на выезде одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T16:10:00+03:00
2025-11-29T16:10:00+03:00
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896834124_141:180:1824:1127_1920x0_80_0_0_5674392f502abda07ac2acfd12aa987f.jpg
Футбол
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября

"Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл "Акрон" в матче РПЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" на выезде одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Акрон
1 : 2
Нижний Новгород
57‎’‎ • Артем Дзюба
(Кристиян Бистрович)
15‎’‎ • Даниил Лесовой
34‎’‎ • Хуан Боселли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У "Акрона" отличился Артем Дзюба (57).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
"Нижний Новгород" прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ, которая длилась с 20 сентября, и вышел на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. "Акрон" прервал беспроигрышную серию в чемпионате России, которая продолжалась шесть матчей, и располагается на восьмом месте таблицы с 21 очком.
В следующем матче "Акрон" 6 декабря на выезде сыграет против петербургского "Зенита", "Нижний Новгород" днем позднее в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо".
Защитник белградской Црвены Звезды Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Тикнизян может вернуться в РПЛ, сообщил источник
28 ноября, 18:02
 
