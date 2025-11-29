https://ria.ru/20251129/match-2058622715.html
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
"Нижний Новгород" на выезде одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T16:10:00+03:00
2025-11-29T16:10:00+03:00
2025-11-29T16:10:00+03:00
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896834124_141:180:1824:1127_1920x0_80_0_0_5674392f502abda07ac2acfd12aa987f.jpg
/20251128/tikni-2058458617.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896834124_282:106:1622:1111_1920x0_80_0_0_18fa97318a3bfe3026714a78486ac376.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Нижний Новгород" обыграл "Акрон", одержав первую победу с сентября
"Нижний Новгород" со счетом 2:1 обыграл "Акрон" в матче РПЛ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" на выезде одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У "Акрона" отличился Артем Дзюба (57).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
"Нижний Новгород" прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ, которая длилась с 20 сентября, и вышел на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. "Акрон" прервал беспроигрышную серию в чемпионате России, которая продолжалась шесть матчей, и располагается на восьмом месте таблицы с 21 очком.
В следующем матче "Акрон" 6 декабря на выезде сыграет против петербургского "Зенита", "Нижний Новгород" днем позднее в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо".